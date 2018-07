Raggi | con tornelli senso civico e rispetto come in altre città del mondo

Italiaonline - Raggiunto l'accordo con i sindacati sugli esuberi : Teleborsa, - raggiunto l'accordo fra Italiaonline ed i sindacati sugli esuberi , che mette fine ad una lunga trattativa ed ai tavoli tenuti al Ministero dello Sviluppo economico , MISE, . In base agli ...

Raggi : stop a scrocconi che non pagano ticket autobus : Roma – Di seguito quanto postato su Facebook da Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli ‘scrocconi'”. “Siamo partiti con la sperimentazione dei tornelli sull’autobus. Idea che è piaciuta a molti passeggeri del servizio di trasporto pubblico- ha spiegato Raggi-. Cittadini onesti che pagano il ...

Italiaonline - accordo Raggiunto : nessun esubero - 400 dipendenti per sei mesi in cassa integrazione. Di Maio : ‘Controllerò’ : L’accordo è stato raggiunto in extremis, perché a mezzanotte sarebbero scattati gli esuberi e le lettere di licenziamenti per i 400 dipendenti di Italiaonline. Gli esuberi programmati dall’azienda saranno invece trasformati in cassa integrazione per consentire nei prossimi sei mesi (dal 12 luglio all’11 gennaio 2019) la riorganizzazione della società. Questo il telaio dell’intesa raggiunta al ministero del Lavoro. Il percorso non sarà ...

AcrossDuo ed il suo inconfondibile stile cross-over a Villa FaRaggiana venerdì 6 luglio : E' regolarmente impegnata come coreografa e ballerina in diverse compagnie con spettacoli di danza e teatro danza. www.orchestrasavona.it

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. Come Raggiungere il The Best Live : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Horst Seehofer : "Con Angela Merkel Raggiunto un chiaro accordo" : Angela Merkel e il ministro dell'Interno Horst Seehofer hanno raggiunto un chiaro accordo. Lo ha detto Seehofer, in uno statement a Berlino. Lo stesso Seehofer ha ribadito di voler rimanere ministro.Merkel e Seehofer sarebbero d'accordo sull'istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette "zone di transito" in Germania, per risolvere il nodo dei migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Lo scrivono i media tedeschi, ...

Roma - sindaca Raggi : 'Cittadini segnalino incivili anche con video' - : Spedire al Campidoglio immagini che immortalano le infrazioni, grazie a una nuova piattaforma. È questo l'invito del Comune. Sarà così possibile "risalire al responsabile e sanzionarlo"

Inconveniente per Beyoncé in concerto a Varsavia - si blocca il palco (video) : necessario un “atterRaggio” d’emergenza : Non sono mancati gli inconvenienti per Beyoncé in concerto a Varsavia, per la tappa da tenersi nell'ambito dell'On the Run II Tour. L'artista avrebbe dovuto esibirsi su un palco sopraelevato, ma all'ultimo la struttura non ha collaborato costringendo Bey a una misura d'emergenza per lasciare il soppalco dal quale avrebbe dovuto tenere alcune esibizioni. Nel video circolato in rete nelle ultime ore, notiamo una Beyoncé costretta a percorrere ...

Lavoro : Confcommercio - incoRaggianti dati occupazione : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “I dati di maggio sull’occupazione rappresentano un segnale incoraggiante, in un contesto in cui si cominciano ad intensificare i segnali di rallentamento dell’economia. Per il terzo mese consecutivo, infatti, il numero di occupati ha registrato un aumento di rilievo in modo abbastanza diffuso tra i diversi segmenti”. E’ quanto afferma Confcommercio, commentando i dati diffusi oggi ...