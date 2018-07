Raggi cerca 3 milioni di ' vedette' per combattere il degrado di Roma Le troverà?

Ricerca : scoperto “il circuito del coRaggio” del cervello - “spegne” le paure immotivate : I Ricercatori del Centro giapponese Riken per lo studio del cervello, guidati da Joshua Johansen, hanno individuato nel cervello il “circuito del coraggio“: è controllato dal neurotrasmettitore dopamina e spegne le paure immotivate, che nascono anche quando non si ha nulla da temere. I risultati sono stati pubblicati sulla “Nature Communications”. Per studiare questo circuito, gli esperti hanno condotto esperimenti su ...

Migranti - 300 in mezzo al mare in cerca di un porto. Salvini : «Si scordino di Raggiungere l'Italia» : La nave Alexander Maersk soccorsa dalla Lifeline e poi arrivata al largo di Pozzallo. La Lifeline, l'imbaracazione della ong tedesca al centro delle polemiche con il ministro dell'Interno Salvini, è stata respinta da Malta: «Vada via», ha detto il premier dopo aver fornito la prima assistenza

Migranti - sul Manifesto i nomi delle 34mila persone morte cercando di Raggiungere l’Europa : Sono molte più di 34.361 le persone che hanno perso la vita durante il viaggio per raggiungere le coste europee negli ultimi 15 anni, ma quello è il numero delle vittime certe, come ricostruito dall’associazione olandese United for Intercultural Action con una lista di nomi e circostanze della morte. Una lista che il quotidiano Il Manifesto in edicola venerdì 22 giugno pubblicherà per intero, mandando in stampa un inserto speciale gratuito ...

La Raggi cerca l'erede di Spelacchio e lo vuole anche gratis : Non è ancora iniziata l'estate ma l'amministrazione Raggi si porta avanti e pensa al Natale. Dopo le polemiche dell'anno scorso per la brutta figura dell'albero Spelacchio, Roma Capitale gioca d'anticipo e cerca l'erede dell'albero di Natale più chiacchierato del 2017.Lunedì mattina è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma il "procedimento per la ricerca di manifestazione di interesse volte a sostenere, mediante ...