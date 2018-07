Ragazzo autistico si diploma | insegnanti e compagni in lacrime dopo il suo discorso

Ragazzo autistico si diploma in una scuola del Casertano : insegnanti in lacrime dopo il suo discorso : “Le lacrime del professore sono le lacrime di tutta la nostra scuola . Siamo orgogliosi di te Francesco, ci mancherai. Possa tu vivere sempre in un mondo a colori”. Così, allegando questo speciale augurio, la dirigente dell’Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta (lo stesso dove a febbraio uno studente 17enne aveva sfregiato il volto di una professoressa) ha condiviso il video del discorso di ...

Sanità : ospedale come “Guerre stellari” per aiutare Ragazzo autistico : L’ospedale cambia pelle e si trasforma in una nave spaziale del film ‘Guerre stellari‘ per aiutare a vincere la paura delle cure in un giovane paziente autistico appassionato della saga, che soffre di continue crisi di dolore dentale. E’ accaduto all’ospedale di Piove di Sacco, Padova). Il ragazzo quindicenne non riusciva più a mangiare per continue crisi di dolore dentale, così i medici hanno deciso di simulare una ...