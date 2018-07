Ragazzo autistico si diploma in una scuola del Casertano | insegnanti in lacrime dopo il

Sanità : ospedale come “Guerre stellari” per aiutare Ragazzo autistico : L’ospedale cambia pelle e si trasforma in una nave spaziale del film ‘Guerre stellari‘ per aiutare a vincere la paura delle cure in un giovane paziente autistico appassionato della saga, che soffre di continue crisi di dolore dentale. E’ accaduto all’ospedale di Piove di Sacco, Padova). Il ragazzo quindicenne non riusciva più a mangiare per continue crisi di dolore dentale, così i medici hanno deciso di simulare una ...