Quando è stupro? Il consenso obbligato in Svezia e le altre leggi sulla violenza

(Di martedì 3 luglio 2018) Il sesso senza «esplicito» è illegale indall’inizio del mese di luglio, daè entrata in vigore la legge che il Parlamento di Stoccolma ha approvato lo scorso maggio. La norma ha ampliato i casi in cui un atto sessuale può essere considerato. Ètutte le volte che non è stato dato unesplicito al rapporto sessuale, se tutte e due le persone interessate non hanno preso parte liberamente al rapporto, senza imposizioni. La passività, il non dire no o il tacere, non può più essere considerata indicazione di una partecipazione volontaria. La legge in vigore fino a questo momento richiedeva invece che la vittima avesse opposto resistenza per dimostrare laoppure che fosse stata minacciata o costretta con la forza. «Sex must be voluntary – if it’s not, then it is illegal». «Il sesso deve essere volontario – se non lo , è illegale». Una ...