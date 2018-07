Quando comanda l' opinione pubblica

huffingtonpost

: @vittoriozucconi Invece quando a confrontarsi era la sinistra tutta grinta, proprio, gliel'avete fatto vedere chi comanda. Loro. - Lunasieben : @vittoriozucconi Invece quando a confrontarsi era la sinistra tutta grinta, proprio, gliel'avete fatto vedere chi comanda. Loro. - Gigadesires : Quando conti meno del due di coppe quando comanda denari, ma nessuno te lo fa presente. #versolozeropercento - X_Maurizio_X : RT @CristalAnn5: Certi uomini (soprattutto quelli più giovani) quando ci fai sesso sembrano quei cagnolini in calore che ti sia attaccano a… -

(Di martedì 3 luglio 2018) I leader agiscono, cioè organizzano, mobilitano, orientano la popolazione. Questo è quello che si dice dei leader. Ed è giusto. Quello che non si dice, è che i leader sono anche "agiti", cioè sono usati dalla popolazione per raggiungere certi obiettivi. È così che si spiega il declino, altrimenti impensabile, di alcuni leader di grande valore, di successo, e pure carismatici. Basta solo l'esempio di Churchill: aveva rinvigorito il sentimento dell'Inghilterra nell'"ora più buia", vinto la guerra, riaffermato i valori occidentali; eppure alle prime elezioni ha perso. Ingratitudine? Senz'altro sì, se usiamo i sentimenti; se invece usiamo un giudizio razionale, dovremo dire che ha perso perché aveva vinto, cioè ha perso per aver esaurito il suo compito. I leader agiscono, ma sono agiti. Così funziona.Usciamo ...