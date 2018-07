Protesi bionica al posto della mano | vercellese primo in Italia

Protesi hi-tech - team italiano pronto a lanciare sul mercato la mano bionica (quasi) perfetta : arriverà nel 2019 : Non è un organo costruito nei laboratori di Westworld, la serie con Anthony Hopkins prodotta da Hbo, ma lo ricorda molto. Si chiama Hannes ed è una mano bionica – realizzata in Italia nel Rehab Technologies Lab – che simula al 90 per cento i movimenti delle mani naturali. Un ulteriore passo verso l’uomo artificiale che, nel frattempo, avrà un impatto nella vita di tutti i giorni. Perché? Rispetto ad altri dispositivi realizzati ...