Pronto Cirinnà | su Cielo | ‘Anche se non le volete vedere le famiglie arcobaleno esistono’

: Pride, su Cielo un ciclo di film LGBT trainati da Pronto Cirinnà: la senatrice Pd risponderà alle domande da casa… - IISS_Roma : Pride, su Cielo un ciclo di film LGBT trainati da Pronto Cirinnà: la senatrice Pd risponderà alle domande da casa… - dakota_rain1986 : 'Ma in Italia i diritti civili sono ancora un argomento controverso' Ogni volta che passa il promo del ciclo Pront… - Salva_tore : Pronto Cirinnà - Cielo TV -

(Di martedì 3 luglio 2018) In occasione di tutti i pride italiani, e dei recenti riconoscimenti all’anagrafe dei figli di(DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) racconta il mondo delle unioni civili con PRIDE, tre serate speciali in onda, martedì 3 e martedì 10 luglio, dalle ore 21.15. La serata si apre con, una produzione diin cui Monica, la senatrice del Partito Democratico che ha dato il nome alla legge che regolamenta le unioni civili, risponde alle domande dei telespettatori. Recentemente al centro della cronaca per il dibattito con Lorenzo Fontana, neo ministro della Famiglia e della Disabilità, Monicarisponderà in video a dubbi e curiosità del pubblico di, sui temi oggetto della sua legge. Le domande giunte alla redazione disono di segno opposto: oltre alle domande che riguardano la propria situazione, c’è chi approfitta dell’occasione ...