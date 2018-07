ilfattoquotidiano

: Promemoria: lasciare un euro al ragazzo col carrello - TutteLeNotizie : Promemoria: lasciare un euro al ragazzo col carrello - Thegamechannel9 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 3 luglio 2018): domenica sul presto dato che piove metterai il cappotto al cane e via, passeggiata nel parco dopo alla Coop, poi all’Ikea e all’Esselunga (lascialo unalalche con quei denti bianchi e il viso scuro riempie il cuore di buoni sentimenti); prendere un mazzo di giacinti a nonna però al negozio di piazza Savoia (la fiorista tedesca ci sa fare), se no mia madre rompe; ricordare che quel nero al carello e mio figlio hanno simile età, ma non la stessa schiacciata aspettativa di futuro L'articolounalcolproviene da Il Fatto Quotidiano.