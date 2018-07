Processo Credito fiorentino | Denis Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi in appello

Processo Credito fiorentino - Verdini in lacrime in aula : Denis Verdini piange in aula a Firenze durante l’udienza del Processo d'appello per il crac dell'ex Credito cooperativo fiorentino. Il fallimento della banca in primo grado gli è costato una condanna a 9 anni, 7 per il reato di bancarotta e 2 per quello di truffa.Verdini oggi ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee dopo l’arringa dei suoi avvocati, Carlo Coppi ed Ester Molinaro, ma si è dovuto scusare con i giudici quando gli sono venute ...

Processo Credito fiorentino - Denis Verdini in lacrime ai giudici : “Non è vero che volevo far fallire la banca” : Ha deciso di prendere la parola per dichiarazioni spontanee dopo l’arringa dei suoi avvocati. Ed ha pianto: “Non è vero che volevo far fallire la banca – ha detto con voce rotta dalla commozione – Io ho dato tutto per quella banca”. Denis Verdini è scoppiato in lacrime nell’aula del tribunale di Firenze dove è in corso il Processo d’appello per il crac dell’ex Credito cooperativo fiorentino, per il ...