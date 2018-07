Prete gay si sposa con il compagno alle Canarie

Verona : Prete gay si sposa con il compagno a Gran Canaria : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia sui ...

Nozze gay per un sacerdote veronese. Il vescovo : "È ancora Prete" : Un sacerdote della montagna veronese si unisce in matrimonio con un compagno, in Spagna, ma per la Curia scaligera risulta ancora prete. La vicenda - riportata oggi dai quotidiani locali - vede come protagonista don Giuliano Costalunga, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia di Selva di Progno, sui Monti Lessini.Le Nozze sono state celebrate in aprile alla Gran Canaria. Don Giuliano si è sposato con Pablo, un ...

Il Prete gay e vittima di pedofilia Juan Carlos Cruz : "Il Papa mi ha detto : 'Dio ti ha fatto così e ti ama'" : Da bambino Juan Carlos Cruz subì abusi da un prete pedofilo, Fernando Karadima. Oggi è omosessuale e la sua storia - raccontata da The Guardian - arriva nel mezzo dello scandalo che scuote la Chiesa cilena, che vede al centro proprio Karadima, oggi 87enne. In un incontro privato di alcune settimane fa, riferisce Cruz, Papa Francesco gli avrebbe detto che è stato Dio a crearlo così e che lo ama così ...