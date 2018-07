“Preso a pugni in strada” Un altro vip aggredito sotto gli occhi di tutti Il racconto

caffeinamagazine

(Di martedì 3 luglio 2018) Unvip è stato. Dopo il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellata fuori della discoteca Old Fashion di Milano nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, unvolto celebre dello spettacolo è finito nei guai. Per raccontare ai suoi fan quel che è successo, il cantante Stash dei The Kolors posta una foto che lo ritrae con il volto tumefatto. Secondo quel che racconta il ragazzo, che ha raggiunto il successo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Stash si trovava insieme a degli amici, quando ha assistito a quello che aveva tutta l’aria di essere un semplice litigio tra fidanzati. A un certo punto, però, la lite si è scaldata e lui ha colpito il volto di lei con uno schiaffo urlando queste parole: “Io faccio quel cazzo che voglio”. Di fronte a quella violenza, Stash sarebbe intervenuto. Poi ha raccontato tutto su Instagram: ...