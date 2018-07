Porto Civitavecchia | Enel cerca nuovi operatori per scaricare carbone | 300 lavoratori in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Prima hanno lottato contro la riconversione adella centrale che da decenni sbuffa sopra le loro case. Poi hanno ceduto alla “ragion di Stato”, con la promessa che almeno ne avrebbero giovato in termini di posti di lavoro. Ma oggi che non sono passati nemmeno 10 anni da quando la clean cole technology è approdata sul litorale nord del Lazio, qualcuno ha detto loro che “forse”, anzi “probabilmente”, non dovranno più occuparsi dile circa 4.500.000 di tonnellate dicontenute nelle 60 navi che ogni anno attraccano all’ombra del Forte Michelangelo per trasferirlo direttamente nelle caldaie di Torrevaldaliga Nord. Se ne occuperà, a un prezzo quasi certamente inferiore, “qualcuno di fuori”. È per questo motivo che i camalli di– oltre 300portuali a rischio – sono sul piede di guerra e minacciano di bloccare “a tempo indeterminato” uno ...