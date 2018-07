Populismo e solitudine | l’alba del giorno dopo

huffingtonpost

(Di martedì 3 luglio 2018) In un angolo di casa, su una libreria nascosta, c'è la mia tesi di laurea. Titolo: "Dalla nazionalizzazione alla globalizzazione delle masse". Sottotitolo: "L'alba del".Era il 2000 e avevamo superato indenni il "Millennium bug", la prima leggenda metropolitana complottista del nuovo millennio. Di lì a un anno, avremmo avuto l'11 settembre, la crisi economica, con conseguente contrazione dei mercati internazionali e i ganteschi ostacoli all'ingresso nel mondo del lavoro per i più giovani. E ultimo avvenimento, ma non meno importante, nel 2002 l'ingresso nell'Euro di 12 paesi europei, tra i quali l'Italia.La mia tesi prendeva le mosse dal processo di nazionalizzazione che vide la nascita dello Stato moderno. Dalle autorità frammentate post-medievali, sino alla monarchia assoluta, per poi giungere alla costruzione dello Stato nazionale del XX secolo. ...