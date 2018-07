Pool Panic | lo stravagante gioco d' avventura si mostra in un gameplay trailer

eurogamer

(Di martedì 3 luglio 2018) Il particolare ed'dello sviluppatore indipendente Rekim ha ricevuto un nuovo, dopo quello pubblicato in occasione dell'annuncio della data di lancio. Il video inizia con la "parte" del, dove tutto sembra piuttosto semplice, si mira e si tira.Tuttavia, come riporta Dualshockers, oltre a mirare e tirare con la vostra stecca, sarete in grado di esplorare un mondo deliziosamente strano pieno di curiosità da scoprire. Il video fornisce una carrellata molto veloce di ciò che ci si può aspettare da questo. Affronteremo varie creature mentre vi farete strada in questo mondo colorato per risolvere enigmi e combattere boss.Read more…