Pokémon GO | Niantic rende disponibile Corsola e Roselia in tutta europa per 48 ore

Niantic rilascia le funzioni Amici e scambio per tanti utenti Pokémon GO : Niantic ha annunciato che gli utenti Pokémon Go potranno scambiare i propri Pokémon con gli Amici, a condizione di essere ricompresi tra il livello 30 e il 40 L'articolo Niantic rilascia le funzioni Amici e scambio per tanti utenti Pokémon GO proviene da TuttoAndroid.

Niantic costretta a pagare 1.5 milioni di dollari a causa del Pokemon GO Fest : L'anno scorso Niantic ha organizzato un evento a tema Pokemon GO a Chicago, sembra che però le cose non siano andate come previsto. Come infatti riporta VG247.com a causa di instabilità dell'app e problemi di connessione molti giocatori hanno avuto un'esperienza pessima una volta sul luogo dell'evento. La compagnia ha cercato di farsi perdonare regalando 100 PokeCoins (la valuta del gioco) ed il Pokemon leggendario Lugia. Tuttavia un giocatore ...

Problemi Pokémon GO con il login : non funziona - la soluzione del supporto Niantic : Ci sono Problemi Pokémon GO latenti in questi giorni? Il gioco non funziona a dovere e di fatto sta esasperando molti allenatori sparsi in ogni parte del mondo e dunque anche in Italia. Sembrerebbe proprio di si, visto che il supporto Niantic si è preso la briga di intervenire sulla faccenda nelle scorse ore e dare una sua prima soluzione al fastidioso bug. Cerchiamo di capire dunque che cosa sta succedendo nello specifico? I Problemi Pokémon ...