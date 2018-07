Play Disney Parks allevia le attese durante le code nei parchi a tema Disney

tuttoandroid

: Si chiama Play Disney Parks ed è stata ufficialmente rilasciata lo scorso 30 giugno - Tecno_Corriere : Si chiama Play Disney Parks ed è stata ufficialmente rilasciata lo scorso 30 giugno - renatorubino : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - CupcakeTime7 : Trasformiamo Gufetta dei Pj Masks Super Pigiamini e le Principesse Disney con il Pongo Play Doh: -

(Di martedì 3 luglio 2018)è un'applicazione ideata per intrattenere gli avventori deimentre sono in coda in attesa di divertirsi con le varie attrazioni. L'applicazione sfrutta il GPS e il bluetooth per offrire ai visitatori in coda un diversivo per ingannare l'attesa con un intrattenimento personalizzato in base al luogo del parco in cui si trovano. L'articololeleneiproviene da TuttoAndroid.