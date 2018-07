Più crescita meno debito Tria non abbandona la strada della continuità

Confindustria - allarme crescita : "Italia rallenta Più del previsto. Serviranno manovre correttive" : Economia. Confindustria avverte che l'economia italiana rallenta piu' del previsto, che e' plausibile che servano manovre correttive da 9 miliardi quest'anno e da 11 miliardi nel 2019, che non e' chiaro come sia possibile conciliare con l'...

Ue : Conte - affronti con Più incisività temi lavoro e crescita : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Vado dunque a Bruxelles con la profonda convinzione che i temi del lavoro, della crescita, della competitività e dell’inclusione sociale -centrali per la nostra missione di governo- vadano affrontati con maggiore vigore e più incisiva attenzione da parte dell’Unione”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’informativa in Aula alla Camera in vista del Consiglio ...

Sprint per il bilancio dell'Eurozona Entrate e spese : come funzionerà Più investimenti e crescita per l'Ue : Macron e Merkel si stringono la mano e danno il loro via libera politico al bilancio dell’eurozona e alla trasformazione del fondo Esm in un vero e proprio fondo monetario europeo con cui intervenire in soccorso di stati colpiti da crisi per rafforzare la tenuta dell’euro ed evitare shock asimmetrici. Ma su chi dovrà gestirlo, in base a quali regole e con quali fondi non c’è ancora un’intesa, nonostante la ...

Pil - Tria : Più crescita con gli investimenti pubblici : E' l'idea illustrata dal neo ministro dell'Economia Giovanni Tria insieme al prof. Scandazzo. Si tratta di un'ampia anticipazione pubblicata sul sito Formiche.net di …

Sony : meno hardware e gadget - Più contenuti per una crescita stabile : Ma Sony non guadagna nulla con la console in sé, ma con i giochi e i servizi costruiti attorno al mondo Playstation. È questa la fine per gli smartphone Sony? Improbabile, perché Sony Mobile è ...

La ricetta di Savona : "Europa Più equa. Il debito si recupera con la crescita" : Mentre al Quirinale si discute se dare il ministero dell'Economia a Savona, il diretto interessato ha sintetizzato le sue...

Più deficit - ma usiamolo per la crescita : Come rimarcò Jimmy Carter «a meno che ambedue le parti non vincano, nessun accordo potrà essere permanente». Alla luce delle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti e premio Nobel...

Salvini : Ue non tema nuovo governo - Più crescita per ridurre debito : Lega e Movimento cinque stelle sono pronti a dare vita ad un governo che, 'rispettando nei limiti del possibile vincoli e regole', adotterà una politica economica per rafforzare la crescita e di conseguenza ridurre il debito.

Nessuna scorciatoia per il debito : serve Più crescita : Obbligatorie azioni di politica economica, non possiamo permetterci riforme utili solo a ottenere consensi

Istat : Furlan - Più difficili crescita e lavoro senza grandi opere e cantieri aperti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la crescita, l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan nel suo intervento al Consiglio ...

Italia consolida crescita ma è il secondo paese Più vecchio al mondo : Teleborsa, - Il presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva ha presentato oggi 16 maggio, presso Palazzo Montecitorio, il consueto "Rapporto annuale sulla situazione del paese". Oggetto del rapporto una ...