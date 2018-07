Piero Fassino ci ricasca | la profezia su Matteo Salvini | ' Adesso vediamo se'

L’ultimo vaticinio di Piero Fassino : “Trent’anni di Salvini? Vediamo se gli elettori gli daranno i voti” : “Trent’anni di Salvini? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti”. Così Piero Fassino a margine dell’incontro ‘Al lavoro per il futuro. Verso il congresso per un Partito Democratico protagonista’. “Non credo questo sia il tema principale oggi – ha aggiunto – Il tema principale è che Salvini sta imponendo a questa maggioranza di governo una linea ...

Piero Fassino - zimbello mondiale. 'Guardate la Germania...' - così ha fatto fuori i tedeschi da Russia 2018 : ... quando l' Italia fu fatta fuori agli spareggi dalla Svezia , che a sua volta ha eliminato i campioni del mondo in carica, : 'Il nostro calcio va rinnovato - pontificava Fassino -. Ricordo che una ...

Piero Fassino : "Nel Pd c'è il rischio scissione" : Nel Pd il rischio scissione c'è. A dirlo è Piero Fassino, ai microfoni di Agorà su RaiTre, condotto da Serena Bortone."Il rischio c'è, io credo che nessuno lo voglia e stia lavorando per dividerci - spiega -. Oggi non credo che l'esito della nostra discussione sarà una lacerazione irreversibile, ma credo che sia una discussione chiarificatrice, se è possibile traendo un punto di unità, se non ...