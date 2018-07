repubblica

: Piefrancesco Favino moschettiere del re: 'Il mio D'Artagnan, un bambinone di talento' - hackerphone8 : Piefrancesco Favino moschettiere del re: 'Il mio D'Artagnan, un bambinone di talento' - Play4movie : Niente più Piefrancesco Favino con Baglioni: quest'anno vedremo un altro affascinante attore italiano, indovinate… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Prima D'in I moschettieri del re , poi Tommaso Buscetta per Marco Bellocchio in Il traditore , forse Bettino Craxi , 'c'è la possibilità, non la sicurezza', per Gianni Amelio in Hammamet . E '...