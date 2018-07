Piazza Affari | scambi in forte rialzo per Carel Industries

Piazza Affari : exploit di Fincantieri : Prepotente rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra una salita bruciante del 4,44% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un ...

Piazza Affari : rally per Fiera Milano : Brillante rialzo per Fiera Milano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,53%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera ...

Piazza Affari : su di giri Banca Carige : Protagonista la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,25%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Prysmian : Effervescente il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,07%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa STMicroelectronics : Protagonista l' azienda italo-francese di semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,05%. L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva ...

Piazza Affari : Bio On - quotazioni alle stelle : Brilla Bio On , che passa di mano con un aumento del 2,38%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Bio On mantiene forza relativa positiva in confronto ...

Piazza Affari : spinge in avanti Mondadori : Seduta decisamente positiva per il gruppo editoriale , che tratta in rialzo del 2,47%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Borse resilienti : strategie di breve. Attenzione a Piazza Affari : I mercati azionari continuano a mostrare un andamento altalenante per via delle tensioni commerciali, cui si è aggiunta nelle ultime ore la preoccupazione per la crisi politica tedesca. Come leggere ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 21.500 punti (3 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 04:11:00 GMT)

Piazza Affari : in vendita Damiani : Sottotono la società che produce gioielli , che passa di mano con un calo dell'1,89%. L'andamento di Damiani nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Safilo : In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un disastroso -2,34%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Piazza Affari apre luglio in retromarcia - debacle per Recordati : Prima seduta del nuovo mese, che inaugura anche il secondo semestre, con vendite sui mercati complici i timori legati alle tensioni commerciali globali e il rischio crisi politica in Germania. Il ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, è pronto a dimettersi perché contrario alla linea troppo "morbida" sulla questione migranti. Il mercato teme una ...

Piazza Affari : Buy&Sell degli analisti : La pressione sui dazi da un lato e le incertezze sulla politica tedesca, locomotiva d'Europa dall'altra, spinge i mercati al ribasso. Piazza Affari non fa eccezione e alle 15.30 segna un passivo pari a -1,12% , 21.385 punti, . I rating degli analisti. ...

Piazza Affari : Buy&Sell degli analisti : 02/07/2018 15:37 La pressione sui dazi da un lato e le incertezze sulla politica tedesca, locomotiva d'Europa dall'altra, spinge i mercati al ribasso. Piazza Affari non fa eccezione e alle 15.30 segna un passivo pari a -1,12% , 21.385 punti, . I rating degli analisti. ...