Piano di lotta alla Varroa 2018 in Valle d’Aosta

Lotta ai mozziconi di sigarette in spiaggia e differenziata : al via il «Piano mare 2018» dell'Ama : Potenziamento del «porta a porta» per le 100 attività balneari del litorale, intensificazione delle operazioni di pulizia sulla via Litoranea e sulle aree più frequentate del lungomare più esteso d'...

Talotta : 'Massima attenzione per il 'Piano esuberi' della unopiù' : il Prefetto di Viterbo, possa far seguito un concreto appoggio della Politica in quanto la posta in gioco è molto alta e il destino di tante famiglie è legato proprio alla premura ed alla mediazione ...

Prefettura di Teramo - delineato Piano lotta incendi boschivi : Teramo - In Prefettura, già delineate le azioni migliorative in tema di lotta agli incendi boschivi e di interfaccia per la prossima stagione estiva. Rilevante la collaborazione dei cittadini per la salvaguardia del patrimonio boschivo e delle pinete costiere. Sono stati 27 gli incendi che hanno percorso le aree boscate di questa provincia (per estensione le seconde della regione Abruzzo dopo la provincia dell’Aquila) nella stagione estiva ...