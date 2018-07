Petrolio | in rialzo a 74 | 7 dollari | +1%

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : chiude in rialzo a 73 - 4 dollari : ANSA, - NEW YORK, 28 GIU - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,90% a 73,45 dollari al barile.

Petrolio : a New York chiude in forte rialzo a 72 - 76 dlr : New York, 27 giu. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio a New York chiude in forte rialzo. Il West Texas Intermediate per agosto ha chiuso a 72,76 dollari al barile, in rialzo di ben 2,23 dollari. Il Brent, dal canto suo, a Londra ha chiuso in rialzo di 1,31 dollari al barile attestandosi a 77,62 dollari al barile.

Petrolio - prosegue il rialzo dei prezzi : Wti a 70 - 78 dollari barile : Il Petrolio prosegue il rialzo iniziato nel weekend dopo l'accordo tra Opec e Russia, sostenuto dall'avvertimento del Dipartimento di Stato Usa pronto a varare sanzioni contro chi non fermerà le ...

Petrolio in rialzo : incertezze dalla Libia : Teleborsa, - Si complica la situazione petrolifera in Libia , dopo l'assegnazione dei diritti di marketing a una società diversa dalla National Oil Corporation , NOC, , mossa che rischia di dissuadere ...

Petrolio : in rialzo a New York a 68 - 25dlr : ANSA, - NEW York, 26 GIU - Petrolio in rialzo a New York scambiato a 68,25 dollari al barile , +0,25%, ., ANSA, . CU

Petrolio : accordo Opec e Non Opec per rialzo produzione di 1 mln b/g : Vienna, 23 giu. (AdnKronos/Xin) – accordo tra i paesi produttori di Petrolio Opec e quelli non appartenenti al cartello, compreso la Russia, per aumentare la produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno. L'accordo è stato raggiunto oggi al termine degli incontri a Vienna.L'accordo iniziale, quello del 2016, che puntava ad una riduzione della produzione di Petrolio di 1,8 milioni di barili al giorno, sostiene

Petrolio in rialzo dopo i dati sulle scorte USA : Teleborsa, - Scendono più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ...

