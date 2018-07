Petrolio | il barile WTI oltre 75 dollari al barile

Petrolio - il barile WTI diventa più costoso : oltre 75 dollari al barile : Teleborsa, - Si infiamma il prezzo del barile di Petrolio, complici i segnali di erosione della produzione dal Canada, che si aggiungono ai recenti problemi in Libia. Per contro, l'Arabia Saudita ha ...

Petrolio - prosegue il rialzo dei prezzi : Wti a 70 - 78 dollari barile : Il Petrolio prosegue il rialzo iniziato nel weekend dopo l'accordo tra Opec e Russia, sostenuto dall'avvertimento del Dipartimento di Stato Usa pronto a varare sanzioni contro chi non fermerà le ...

Petrolio a 80 dollari al barile - è la prima volta dal 2014 : Petrolio in rialzo con il Brent che riaggancia quota 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. A Londra le quotazioni sono salite fino a 80,18 dollari per poi rallentare a 79,8 dollari. In...

Nuova fiammata del Petrolio. Brent torna sopra 80 dollari al barile : Teleborsa, - I timori per un calo delle esportazioni di petrolio dall'Iran mettono il turbo alle quotazioni dell'oro nero. Il West Texas Intermediate , WTI, sta guadagnando oltre 70 centesimi a 72,27 ...

Petrolio - in calo sui mercati asiatici. Wti a 70 - 57$ al barile : Roma, 14 mag. , askanews, Petrolio in flessione sui mercati asiatici, dopo aver toccato la scorsa settimana i massimi da novembre 2014 in reazione all'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare ...

Petrolio torna sotto i 70 dollari al barile in attesa annuncio Trump : L'attesa per il verdetto degli Stati Uniti mette sotto pressione il Petrolio. Il West Texas Intermediate , WTI, sta cedendo 1,30 dollari a quota 69,24 dollari al barile, mentre il Brent arretra di 1,...