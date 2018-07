Perform-Dazn in pole per i diritti tv della Liga in Italia

Serie B 2018/21 : diritti TV assegnati a Perform. Tutte le partite in diretta su DAZN a 9 - 99 euro al mese : DAZN Le partite delle prossime tre stagioni della Serie B, dal 2018 al 2021, saranno trasmesse da Perform attraverso il servizio live e on demand di sport in streaming DAZN. A fronte di un corrispettivo di 22 milioni di euro (più bonus), la Lega Calcio ha assegnato alla società inglese i diritti tv del campionato cadetto. DAZN, dunque, garantirà ad ogni turno Tutte le undici partite previste in calendario (compresi playout e playoff a fine ...

Diritti tv - la serie B in diretta su internet sulla piattaforma Dazn : Perform investe 22 milioni : La svolta c'è anche per il campionato di calcio di serie B. Che andrà in onda in diretta su internet sulla piattaforma Dazn di Perform, mentre l'anticipo del venerdì sera sarà trasmesso anche in ...

Cos'è DAZN - la piattaforma Perform per la Serie A in streaming : Se Netflix è dedicata a film, Serie e doc, DAZN trasmette eventi sportivi: si può presentare così la nuova piattaforma streaming live e on demand di Perform, società britannica che ha conquistato una fetta dei diritti per la Serie A del prossimo triennio. Cos'è DAZN? Come anticipato, DAZN è una piattaforma pay in live streaming, visibile sul Pc, sugli smart tv e sui vari device digitali, comprese le consolle game. Si legge "Da-zon" ed è ...

Calcio in tv Perform lancia Dazn - la Netflix del pallone che possiede 3 partite su 10 della Serie A : Dazn nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a ...

Diritti tv : Perform lancia Dazn - ecco l’abbonamento : Si chiama Dazn (pronuncia ‘dazone’), e avrà una tariffa unica di 9.99 euro al mese il servizio live e on demand di sport in streaming, su cui Perform Group per i prossimi tre anni trasmetterà in esclusiva 114 partite del campionato di Serie A (3 ogni giornata, con gli highlights delle altre 7), che ha acquistato ieri per 193.3 milioni di euro più bonus. “Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo in grado di annunciare ...

Diritti tv - Perform lancia la piattaforma DAZN : ecco quanto costerà : Dopo l'acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, Perform ha lanciato DAZN, la piattaforma per vedere il calcio in streaming. L'articolo Diritti tv, Perform lancia la piattaforma DAZN: ecco quanto costerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : Perform lancia Dazn : 'Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo ingrado di annunciare presto, e alle emozioni garantite dallaSerie A, creeremo un modo nuovo, migliore e più equo di guardarelo sport' spiega James ...

Perform lancia Dazn : Con Dazn, i fan potranno finalmente vedere lo sport a modo loro. Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo in grado di annunciare presto, e alle emozioni garantite dalla Serie A, creeremo un ...