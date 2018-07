Perché Google investe sui monopattini elettrici

Perché Apple e Google ci vogliono aiutare ad usare meno lo smartphone? : Apple e Google (anche Facebook sta entrando a far parte del grupp) non vogliono renderti dipendente dai loro servizi ed hanno introdotto sistemi che ti dicono per quanto tempo li usi in modo che tu possa ridurne l’utilizzo. Perché aziende che fondano il loro business sull’uso dei loro servizi non vogliono che tu diventi dipendente dalla tecnologia? No, non è per altruismo. Tutt’altro. Apple, Google, Facebook: Perché queste ...

Come funziona Google Translate e Perché non manderà in pensione i traduttori veri : Google Translate è diventato uno strumento di riferimento per traduzioni brevi e rapide online. Ci agevola la vita, ma può facilmente indurci in errore, se ci affidiamo ciecamente ai suoi suggerimenti, senza conoscere neanche un po' la lingua straniera in cui stiamo traducendo. Google Translate permette di superare i confini linguistici, ma a patto di fare attenzione ai fraintendimenti e agli errori. Il servizio ...

5 motivi per scegliere YouTube Music : Perché dare una chance a Google? : Non importa se si tratta di cover, spettacoli dal vivo, contributi da parte di normali utenti di YouTube, qui ho davvero tutto a portata di mano. Questo rende molto più confortevole ed emozionante la ...

Android - Perché l’Europa potrebbe multare Google fino a 11 miliardi di dollari : Secondo indiscrezioni, la Commissione starebbe per infliggere una nuova sanzione-record al colosso californiano. Il motivo??L’uso del suo sistema operativo per monopolizzare il mercato europeo e mondiale, danneggiando la (nostra)?libertà di ricerca...

Perchè la Festa della Repubblica si celebra il 2 Giugno? Il Referendum del 1946 e il doodle di google : Anche google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica che l’Italia festeggia oggi, Sabato 2 Giugno: sulla home page italiana del noto motore di ricerca è infatti online dalla mezzanotte un doodle personalizzato con la bandiera tricolore sventolante. Istituita nel 1947, è Festa nazionale Perchè ricorda il Referendum istituzionale che il 2 e 3 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite ...

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : ecco Perché si celebra il 2 Giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...

Federer versione… Google Translate! Ecco Perché Roger nella sua giornata parla 3 lingue diverse : Roger Federer ha una spiccata propensione per le lingue straniere: giornalmente il campione svizzero può arrivare a parlare anche in 3 lingue differenti Associare la parola talento a Roger Federer è piuttosto facile. Un talento non solo tennistico, ma anche mentale e culturale, con una spiccata propensione per le… lingue straniere! Per chi non lo sapesse infatti, Roger Federer è solito dedicarsi nei post match ai vari media internazionali, ...

L’innovativo Google Duplex criticato Perché va contro etica e moralità : Durante il Google I/O 2018, Google ha mostrato un nuovo servizio chiamato Google Duplex in grado di svolgere chiamate telefoniche in completa autonomia ma soprattutto con un tono di voce e modo di parlare che potrebbero davvero sembrare umani. Neanche il tempo di capirne appieno il funzionamento che già in molti ne hanno messo in discussione la moralità! L'articolo L’innovativo Google Duplex criticato perché va contro etica e moralità ...