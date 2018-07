Perché alla Confindustria non piace il decreto ' dignità'

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - cresce l'ottimismo : ecco Perché CR7 vuole i bianconeri : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata. CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: fanta-mercato? Non secondo Marca, quotidiano spagnolo solitamente ben informato rispetto alle vicende del Real Madrid. E nemmeno secondo A Bola, il giornale portoghese che di qualche informazione rispetto al talento nazionale ...

Perchè Kate e Meghan non possono indossare scarpe con zeppa davanti alla regina (e altri divieti reali) : In quanto donne della famiglia reale, Kate Middleton e Meghan Markle devono attenersi all'etichetta, facendo attenzione a ciò che mangiano, a come si comportano in pubblico e a cosa indossano.Per esempio, stando a quanto riporta Vanity Fair, tra i vari divieti imposti alle mogli dei principi d'Inghilterra ci sarebbe quello di non poter indossare scarpe con la zeppa in presenza della regina. Elisabetta II, infatti, non sarebbe una fan di ...

Botte alla moglie Perché ha caldo e vuole togliersi il velo : arrestato a Milano : E' uno degli ultimi maltrattamenti subiti in un paio d'anni. La donna, 26 anni, era stata anche picchiata incinta e perse il bambino. L'ultimo episodio: picchiata perché doveva fare una visita medica al seno

Botte alla moglie Perché ha caldo e vuole togliersi il velo arrestato a Milano : Subiva pestaggi e umiliazioni da quando era arrivata in Italia, nel marzo del 2016. In un' occasione la donna, 26 anni, del Bangladesh, era stata colpita con calci al ventre e aveva dovuto subire un ...

“Il vestito della vendetta”. Ecco come (e Perché) Lady Diana lasciò il mondo senza fiato. Quell’abito è passato alla storia : “ll vestito della vendetta”. È passato alla storia (della moda) così, con questa definizione, l’abito che Lady Diana indossò esattamente 24 anni fa. Era il 29 giugno 1994 e, ricorda l’Huffington Post, quando la principessa arrivò all’evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all’Hyde Park di Londra rimasero tutti a bocca aperta. E il giorno dopo le foto di Diana con ...

Woodstock - caccia alla mappa del festival / Perché è importante e cosa hanno trovato finora gli archeologi : Un gruppo di archeologi sta scavando nel sito dove 49 anni fa si tenne il festival di Woodstock alla ricerca di reperti di allora, il tentativo di ricostruire una storia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Calciomercato Juventus - ecco perchè Cristiano Ronaldo non è solo un sogno : via due big - la squadra per tentare l’assalto alla Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è sempre più scatenata sul Calciomercato, i bianconeri pensano in grande in vista della prossima stagione con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League, obiettivo sfumato per poco nelle ultime stagioni. Ore caldissime per le strategie bianconere, il sogno porta il nome di Cristiano Ronaldo. . Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, la clausola ...

Viaggiare in aereo troppo truccate fa male alla pelle. Ecco Perché : Occhiali da sole, capelli arruffati sul volto, scarpe da ginnastica (se non addirittura ciabatte), nessuna traccia di rossetto. Se la maggior parte delle star quando arriva in aeroporto si presenta così, un motivo ci sarà. Anzi, c’è. Truccarsi prima di un volo intercontinentale (o che superi le tre ore di tratta) mette in difficoltà la pelle del viso, per non parlare del colorito: «L’ideale è imbarcarsi con viso, contorno occhi e labbra ...

Migranti - Salvini alla Camera torna ad attaccare Macron : 'Fa il matto perchè è impopolare' : 'Sono fiducioso per il consiglio europeo di domani. Abbiamo le idee chiare, Conte ha le idee chiare. Abbiamo finalmente una proposta italiana. Sarà il Consiglio europeo dove l'Italia va a sottoporre ...

La dedica di Gabriele Costanzo alla mamma Maria De Filippi : "Perché noi siamo l’uno la forza dell’altro" : Il figlio della conduttrice condivide sui social un loro scatto insieme accompagnato da una dolce frase.

Alda D’Eusanio ecco Perché non m’invitano più alla Rai : Alda D’Eusanio che ha attaccato la Rai ‘colpevole’ di averla estromessa dalla tv da qualche anno. Intervistata da Francesca Fagnani durante la trasmissione “Belve”, sul Nove la D’Eusanio non si risparmia polemiche e frecciatine contro il servizio pubblico. «Lei in Rai ne ha combinate», le dice la Fagnani: «Se c’era da mandare aff… un direttore ce lo mandavo – ribatte Alda – per cui hanno fatto di me carne di porco. Serviva il posto ...

Coldiretti : 'puntualmente in piena raccolta crolla prezzo alla produzione nostro grano. Ecco Perché' : Un fronte aperto, anzi apertissimo, ma sul quale Coldiretti non molla, quello sul prezzo del grano alla produzione dove giungono pessime notizie Puntualmente in Calabria ed in particolare nel ...

Mondiali Russia 2018 - Robbie Williams spiega il Perché del dito medio alla cerimonia di apertura : Un gesto che ha destato parecchio scalpore. Robbie Williams il protagonista: scelto per esibirsi durante la cerimonia di apertura di Russia 2018 insieme al tenore Aida Garifullina, il cantante ...

Caso Parma - ecco perchè è già un danno enorme per il club ducale : dalla festa promozione all’incubo retrocessione : Caso Parma, è bufera per il campionato di Serie A, il club ducale dopo la grande promozione nel massimo torneo italiano adesso rischia seriamente di dover ripartire dalla Serie B. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con ...