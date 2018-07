Per Marca Juve su Cristiano Ronaldo | quadriennale da 120 mln

Le nuove politiche Per i migranti in Danimarca : Più che all'integrazione mirano all'assimilazione, tra molte critiche, e vogliono regolare le cosiddette "società parallele" o "ghetti" in cui vivono gli stranieri The post Le nuove politiche per i migranti in Danimarca appeared first on Il Post.

MARY - PRINCIPESSA Per CASO - LA7/ Info streaming del film su Mary di Danimarca (oggi - 2 luglio 2018) : Mary, PRINCIPESSA per CASO su La7: stasera va in onda il film diretto da Jennifer Leacey e nel cast troviamo Emma Hamilton, Ryan O'Kane e Gig Clarke. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:39:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 1 luglio 2018. In 7 - 6 mln Per Croazia-Danimarca (38.7%) - I Bastardi di Pizzofalcone 8.6% - Balalaika 19%. Russia-Spagna 44.3% : Il portiere della Croazia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.585.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Croazia – Danimarca ha raccolto davanti al video 7.621.000 spettatori pari al 38.7% di share (pre e post partita nel complesso: 5.039.000 – 28%). Nel dettaglio il primo tempo ha ottenuto 6.770.000 spettatori (38.1%), il secondo tempo 7.920.000 (38.9%); i supplementari ...

Un suPer Schmeichel non basta : Croazia ai quarti dopo i rigori - Danimarca fuori : Sarà Croazia-Russia uno dei quarti di finale del Mondiale 2018: la nazionale di Dalic si conferma come una delle più attendibili pretendenti al titolo iridato, ma per battere la Danimarca sono stati necessari i calci di rigore. In apertura il gol di Mathias Jorgensen, poi l'immediato pareggio di Mandzukic. Nei supplementari Schmeichel para un rigore a Modric, ma dal dischetto i croati vincono 4-3 e passano ai quarti.

Infortunio Strinic / Problema muscolare Per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca : Infortunio Strinic, Problema muscolare per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca. Entità ancora da valutare, ma il ko potrebbe rallentare la preparazione estiva in rossonero.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:04:00 GMT)

LIVE Pagelle Croazia-Danimarca - DIRETTA Mondiali 2018 : Modric contro Eriksen Per centrare i quarti : Di seguito le Pagelle di Croazia-Danimarca, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Le Pagelle di Croazia-Danimarca CROAZIA Subasic Vrsaljko Strinic Lovren Vida Rakitic Modric Brozovic Perisic Mandzukic Rebic CT Dalic DANIMARCA Schmeichel Kjaer Knudsen Christensen Jorgensen Dalsgaard Delaney Eriksen Braithwaite Poulsen Cornelius CT Hareide Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com

Mondiali Russia 2018 – Danimarca-Francia si fa hot! Due cuoricini sulle spalle e seno in bella mostra : tutti pazzi Per l’esplosiva tifosa [GALLERY] : Una tifosa… appariscente in tribuna durante Danimarca-Francia: i Mondiali di Russia 2018 si fanno hot-- Il match di questo pomeriggio tra Danimarca e Francia non ha regalato troppe emozioni. Le squadre, entrambe qualificate agli ottavi di finale, si sono accontentate di un pareggio, senza reti. A dare spettacolo, però, ci hanno pensato i tifosi in tribuna: le bellissime wags francesi, sono state messe in ombra dalla prorompente bellezza di ...

