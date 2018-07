Pensioni | uscita anticipata a quota 100 è già realtà per i professionisti | ma non attrae

Pensioni : ok quota 100 - uscita con 41 anni rinviata - lavoratori delusi sui social : Le ultime notizie sulle Pensioni vertono sul disappunto ormai palese sui social di quanti pur avendo votato Movimento 5 stelle o Lega non vedono il Governo adoperarsi per abolire la Fornero e anzi sentono continuamente parlare di paletti sulle misure quota 100 e 41, e di rinvii della seconda, a danno dei precoci che l’attendono da tempo. In dettaglio le reazioni di chi aspettava fiducioso con l’avvento del ‘Governo del cambiamento’ quelle ...

Pensioni - quota 100 : anche gli statali in corsa per l'uscita anticipata da gennaio 2019 : anche una larga parte dei lavoratori statali sarebbe in corsa per l'uscita anticipata con la quota 100 delle Pensioni. E' quanto scrive Il Sole 24 Ore che traccia il profilo dei lavoratori, privati e del pubblico impiego, uomini e donne, tra i possibili beneficiari della pensione anticipata a partire dai 64 anni di eta'. Dalle ipotesi fatte finora su quella che è ritenuta la misura che dovrebbe consentire ai contribuenti di aggirare i rigidi ...

Pensioni scuola e accertamento contributi : 33 mila docenti e Ata a rischio uscita nel 2018 : Continuano a far discutere le Pensioni del personale della scuola per i particolari tempi di uscita e i meccanismi di calcolo dei contributi rispetto agli altri trattamenti Pensionistici. Secondo quanto riporta Italia Oggi, infatti, per 33 mila contribuenti, tra docenti e impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari Ata in servizio nell'anno scolastico 2017/2018, l'uscita al 1° settembre 2018 non risulterebbe, ad oggi, confermata dall'Inps. In ...

Pensioni - rimandare uscita da dicembre 2018 a gennaio 2019 costerà fino a 340 euro : rimandare l'uscita per la pensione potrebbe costare caro, fino a 340 euro di riduzione dell'assegno all'anno e per tutta la vita da pensionato. E' il sindacato Uil a fare i calcoli di quanto potrebbero rimetterci i futuri pensionati rimandando l'uscita anche di un mese: il primo passaggio riguardera' proprio il termine dell'anno 2018 e l'uscita nel 2019 con i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia a 67 anni e per la pensione anticipata con ...

Riforma Pensioni - il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte gia' a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilita' in uscita [VIDEO] attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata Riforma Fornero. ...

RIFORMA Pensioni/ Quota 100 : Bentivogli (Cisl) “no correlazione tra uscita-ingresso giovani” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI Governo Conte. Brambilla spiega come saranno Quota 100 e Quota 41,5. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Secondo una delle figure maggiormente emergente nel nuovo mondo sindacale sempre più slegato ai “monoliti” del passato (cioè dove si era totalmente separati dalla realtà dei cambiamenti sul lavoro), Marco Bentivogli, non si può continuare a sostenere come molti che l’uscita dei tanti ...

Pensioni 2018 - età 60 anni con 31 di contributi : difficoltà uscita delle donne Video : Andare in pensione per le donne lavoratrici può essere, in molti casi, ancora più difficoltoso dei colleghi uomini, anche alla luce dei provvedimenti annunciati dal nuovo Governo Conte e dai punti del Contratto del M5S e della Lega in vista del superamento della riforma Fornero. Infatti, gli attuali strumenti a disposizione per l'uscita, sia con pensione anticipata che con pensione di vecchiaia, anche in vista degli annunciati provvedimenti ...

Pensioni ordinarie e flessibili : il focus sulle regole di uscita nel 2019 Video : L'arrivo del nuovo Governo ha riacceso il dibattito previdenziale sul superamento della legge Fornero e delle attuali regole di uscita dal lavoro. Ma per capire quale sara' il punto di partenza del compito di flessibilizzazione che spettera' all'esecutivo [Video] appena formato è fondamentale fare il punto della situazione in merito alle regole di pensionamento in vigore a partire dal prossimo. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo ...

Pensioni - ultime notizie 2/6 : uscita anticipata (3 anni) con quota 100 : In questi ultimi mesi, ma in effetti ancor prima, sono state illustrate in più occasioni le novità circala riforma sulle Pensioni voluta dalla Lega e dal M5s. I due gruppi politici, i quali al più presto simetteranno a lavoro per la definizione di questa importantissima tematica, sono abbastanzaconvinti che reintrodurre la clausola della quota 100 significherebbe per molti lavoratori delcomparto scuola andare in pensione almeno tre anni prima. ...

Ultime riforma Pensioni 2019-2020 : non solo quota 100 - proposta uscita a 62 anni Video : Bene la pensione anticipata con quota 100 e le uscite dei lavoratori precoci con la quota 41. Tuttavia, le misure di pensione delle quote non sarebbero sufficienti a superare la riforma Fornero, ma rappresenterebbero appena dei ritocchi alla legge stessa. E' il sindacato della Cgil ad intervenire sulle ipotesi di riforma delle pensioni proposte dal M5S e dalla Lega nel caso in cui dovessero salire al Governo. Sul portale ufficiale del sindacato ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - probabile misura con l'uscita a 64 anni Video : Come gia' tutti sanno, il patto stipulato fra Lega Nord e Movimento 5 Stelle [Video] prevede l'introduzione di un meccanismo di flessibilita' in uscita dal mondo del lavoro: la cosiddetta quota 100, che secondo vari economisti potrebbe comportare un costo pari a circa 15 miliardi di euro. Rossi preme il governo sulla Quota 100 Cosa che appare ben diversa secondo le prospettive di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel contratto di governo ...

Pensioni 2018 : Quota100 - la misura consentirebbe l'uscita a 150 mila persone Video : Continuano i lavori per arrivare ad una riforma delle Pensioni che finalmente dia una risposta esaustiva a migliaia di lavoratori che nel 2012 hanno dovuto fare i conti con le rigide norme dettate dalla Riforma Fornero. Come contenuto nel nuovo contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, il meccanismo di quota 100 sarebbe la misura adatta [Video]per anticipare l'uscita dall'attivita' lavorativa e superare definitivamente ...