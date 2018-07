Pensioni | ora i sindacati scendono in piazza | così sarà riformata la legge Fornero

Di Maio - ora tagliamo le Pensioni d'oro : "Ho preso un altro impegno con gli italiani: ora tagliamo le pensioni d'oro. Incardiniamo un disegno di legge al Senato e spero di approvarlo entro l'estate". Così il vice-premier Luigi Di Maio ...

Riforma Pensioni 2018/ I lavoratori precoci incontrano Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I lavoratori precoci a Pontida incontrano Matteo Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:19:00 GMT)

Migranti e Pensioni - Salvini avverte Boeri : 'Ora basta' : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile 'nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto - ha aggiunto - e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.

Pensioni : ok quota 100 - uscita con 41 anni rinviata - lavoratori delusi sui social : Le ultime notizie sulle Pensioni vertono sul disappunto ormai palese sui social di quanti pur avendo votato Movimento 5 stelle o Lega non vedono il Governo adoperarsi per abolire la Fornero e anzi sentono continuamente parlare di paletti sulle misure quota 100 e 41, e di rinvii della seconda, a danno dei precoci che l’attendono da tempo. In dettaglio le reazioni di chi aspettava fiducioso con l’avvento del ‘Governo del cambiamento’ quelle ...

Pensioni - la Bce ora avverte il governo ?"La Fornero non si tocca" : Il governo ha un punto fisso nella sua agenda: il superamento della Legge Fornero. Una vera e propria rivoluzione del sistema Pensionistico che andrebbe a cambiare l'impostazione della norma voluta dall'ex ministro del Lavoro nel governo Monti. Ma da Francoforte arriva un avvertimento chiaro. Questa volta la Bce avvisa il governo italiano e spiega quali possano essere le conseguenze per un cambiamento della norma che regola l'uscita dal lavoro: ...

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su riforma Pensioni : BCE decisa a proseguire con gli stimoli per sostenere la ripresa dell'inflazione. Nell'Area euro resta 'necessario ancora uno stimolo significativo da parte della politica monetaria per sostenere

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su riforma Pensioni : Con un buon ancoraggio delle aspettative di inflazione a più lungo termine, il vigore di fondo dell'economia della Zona Euro e il perdurare di un ampio grado di accomodamento monetario danno motivo ...

Pensioni : lavoratori statali e del Nord Italia i favoriti dalla riforma Lega-M5S : La riforma delle Pensioni del Governo Conte non è ancora stata partorita ma lascia gia' più di qualche dubbio negli Italiani. Da diverse analisi condotte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si mettono in luce tutti gli aspetti più discutibili sia di quota 100 che di quota 41. In primo luogo, la platea di soggetti interessati alle novita' sembra presentare discriminazioni territoriali e di tipologia di lavoro svolto. Una cosa certa è che quota 100 e ...

Pensioni 2019 - 20 : i cinque mesi in più non scattano per chi svolge mansioni logoranti : Nel 2019, serviranno 5 mesi in più sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata. Si tratta dell'aumento derivante dall'applicazione dell'aspettativa di vita alle Pensioni. L'Istat annualmente espone i dati della vita media degli italiani che salendo, produce l'innalzamento dei requisiti per le Pensioni. Nel 2019 quindi, le prestazioni previdenziali più comuni, si allontaneranno di 5 mesi.-- In attesa che davvero diventi ...

Pensioni quota 100 - Di Maio : 'Non posso dire ora se entrerà nella Legge di Bilancio' : Le ultime affermazioni del Ministro Del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio rilasciate durante un’intervista a 'Il Sole 24 Ore' hanno messo in dubbio i tempi di realizzazione delle misure di pensione anticipata tanto sbandierate in campagna elettorale e tanto attese dai futuri pensionandi. Il tema delle Pensioni rimane un tema molto caldo per il governo Conte. Si punta, ormai è assodato, al superamento della Legge Fornero. quota 100 ...

Riforma Pensioni : sulla Quota 100 c'è accordo nella maggioranza - ma rimangono molti dubbi : Mi pare di capire che sia il tema della Legge di Bilancio, ma non ne abbiamo ancora parlato con gli altri colleghi: così Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e vice premier, ha annunciato l'avvio dei lavori per arrivare alla famigerata Quota 100 [VIDEO]. Come promesso a margine della campagna elettorale, infatti, il segretario federale della Lega vorrebbe che si intervenisse al più presto sulle modifiche da apportare alla precedente Riforma ...

Pensioni : difficile la cancellazione della Fornero - il governo lavora a misure più soft : Cancellare la Legge Fornero probabilmente restera' solo uno slogan da campagna elettorale e niente di più. In attesa che i progetti e le nuove misure siano definiti nei dettagli, a quanto trapela dalle indiscrezioni, appare difficile che il nuovo governo riesca a contro-riformare il sistema previdenziale, andando per davvero a cancellare la Legge Fornero. Quota 100, Quota 41, Opzione Donna sono le misure ormai di dominio pubblico che il governo ...