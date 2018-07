Pedofilia | arcivescovo australiano condannato a un anno di carcere

Pedofilia - 12 mesi carcere a arcivescovo : L'arcivescovo, vice presidente della Conferenza episcopale australiana, è il più alto prelato cristiano al mondo ad essere stato condannato per questo reato.

Pedofilia - 12 mesi carcere a arcivescovo : 04.40 L'arcivescovo cattolico di Adelaide, Philip Wilson, è stato condannato a 12 mesi di reclusione per aver coperto un prete pedofilo che ha compiuto abusi su 4 minori negli anni '70. Wilson, 64 anni, era stato dichiarato colpevole in maggio da un tribunale di Newcastle, a nord di Sydney. L'arcivescovo, vice presidente della Conferenza episcopale australiana, è il più alto prelato cristiano al mondo ad essere stato condannato per questo ...

Pedofilia - diocesi Usa versa 210 milioni di dollari a 450 vittime. Arcivescovo : “Grazie a chi ha denunciato” : Oltre 210 milioni di dollari destinati a un fondo per pagare i 450 sopravvissuti agli abusi sessuali, perpetrati contro minori da diversi sacerdoti nei decenni passati. L’arcidiocesi di St. Paul e Minneapolis negli Stati Uniti si appresta a versare il secondo più grande risarcimento – che per l’esattezza corrisponde a 210.290.724 dollari – nello scandalo che ha scosso la Chiesa cattolica degli Usa. Il più grande esborso alle ...

Pedofilia - arcivescovo condannato per aver 'coperto' sacerdote che abusò di chierichetto di 13 anni : ... ma anche perché è una pronuncia che arriva alla vigilia del processo che vede imputato, sempre in Australia, il Prefetto dell'Economia vaticana, il cardinale Pell. Dall'Australia al Cile, ora si ...

Australia - Pedofilia : l'arcivescovo Wilson condannato a due anni per aver coperto sacerdote che abusò di chierichetto di 13 anni : ... ma anche perché è una pronuncia che arriva alla vigilia del processo che vede imputato, sempre in Australia, il Prefetto dell'Economia vaticana, il cardinale Pell. Dall'Australia al Cile, ora si ...

Pedofilia : arcivescovo Australia condannato per insabbiamento