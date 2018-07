Pd | verso l' accordo su Martina Tensione sulla data del congresso

Germania - governo spaccato : Seehofer (Csu) verso le dimissioni - Merkel cerca l’accordo : Il ministro degli Interni bavarese è pronto a un passo indietro in polemica con gli accordi «insufficienti» raggiunti al Consiglio del 28-29 giugno sulla questione dei migranti. Oggi si decide, ma la Grande coalizione è sempre più fragile...

Petrolio - via libera Iran : verso accordo per aumento produzione : E ora che il barile si è assestato a un prezzo tra 65 e 75 dollari, il mondo può tornare a consumare più Petrolio. E' la sintesi di quanto sta accadendo in queste ore a Vienna, dove si tiene l'...

Grecia - accordo all’Eurogruppo : verso uscita da piano di aiuti e memorandum - sì ad alleggerimento del debito : Dopo otto ore di negoziato notturno la Grecia ha incassato il via libera all’uscita dall’ultimo dei tre piani di salvataggio (accompagnati di fatto da otto anni di commissariamento) e a misure per l’alleggerimento del debito arrivato al 180% del Pil. In base all’accordo raggiunto dall’Eurogruppo – la riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro – Atene potrà posticipare di 10 anni il ...

Grecia - accordo all’Eurogruppo : verso uscita dal piano di aiuti e dal memorandum - sì ad alleggerimento del debito : Dopo otto anni di commissariamento e otto ore di negoziato notturno, la Grecia incassa il via libera all’uscita dal programma di aiuti e a misure per l’alleggerimento del debito arrivato al 180% del Pil. In base all’accordo raggiunto dall’Eurogruppo – la riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro – Atene potrà posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ricevuti dal ...

Roma - raggiunto l'accordo con Pastore e il PSG. Nainggolan sempre più verso l'Inter : Javier Pastore è sempre più vicino al ritorno in Italia, con la maglia della Roma. Gli ultimi contatti tra le parti avuti in giornata hanno confermato le buone sensazioni degli scorsi giorni, con il ...

Trump snobba il G7 e insiste su dazi e Russia. I leader verso l'accordo sul commercio : ... 'Non parlo con Putin da diverso tempo, ma è stata discussa la questione di riportare la Russia nel G7 e tornare al G8, penso che sarebbe positivo per il mondo e per la Russia'. Poi l'affondo sulla ...

G7 - verso l'accordo sul commercio. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

G7 - verso l'accordo sul commercio. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Il G7 evita la spaccatura, ma resta distanza tra Usa e Europa. Si lavora a un documento congiunto. Donald Trump, che ha già lasciato il Canada per preparare il summit con Kim Jong-un, avverte:...

Economia - spunta Giovanni Tria La Lega e il M5S verso l'accordo Vertice Conte - Salvini - Di Maio : Per il ministero dell'Economia, al posto di Paolo Savona, spunta il nome di Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di Tor Vergata Segui su affaritaliani.it

