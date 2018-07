Pd | Fiano | “Fico? Ho apprezzato sue parole sui porti ma | come altri del M5s | sottostà al

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) “Roberto Fico? Ha fatto sentire in questi giorni il suo dissenso su alcune questioni di principio non indifferenti. Si tratterà di vedere nelle prossime settimane se questo suo dissenso proseguirà oppure no. Io pubblicamente in due occasioni sui social ho espresso apprezzamento per le sue”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il deputato Pd, Emanuele, ribadisce il suo plauso alle dichiarazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, sulla questione Ong e apertura dei. E aggiunge: “Tuttavia, Roberto Fico, insieme addel M5s, ha deciso di sottostare all’evidente potere assoluto della Lega nel loro governo. Ma quando qualcuno dice qualcosa che io apprezzo, è giusto dirlo, anche se è di un altro partito”.si sofferma anche sulla situazione critica nel Pd: “Dobbiamo fare un congresso prima delle ...