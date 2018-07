Pattinaggio a rotelle velocità | Mondiali Heerde 2018 | sono già 7 le medaglie per l’Italia

Pattinaggio artistico a rotelle - il bilancio del ct Fabio Hollan : “Le condizioni degli azzurri sono positive - si stanno addentrando sempre di più nel sistema Rollart” : La stagione sportiva di Pattinaggio artistico a rotelle sta entrando nel vivo. Dopo gli importanti appuntamenti del Trofeo Internazionale Fabio Barbieri, l’International German Cup 2018 di Friburgo e il Trofeo Sedmak-Bressan di Opicina (Trieste), nei primi giorni di giugno si sono svolti i primi Campionati Nazionali, quelli della specialità di Obbligatori, prima di una lunga serie di competizioni che vedranno nei Campionati Assoluti di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani Obbligatori 2018 : Elena Donadelli e Alessio Gangi trionfano all’esordio in categoria senior : In un infuocatissimo Pala Pilastro, centro sportivo sito nella zona est della città di Bologna, si sono svolti la scorsa settimana i Campionati Italiani Obbligatori 2018 di Pattinaggio artistico a rotelle, primo degli appuntamenti nazionali che culmineranno l’ultima settimana di Luglio con i Campionati Assoluti in programma a Folgaria (Trento). Complessi gli esercizi sorteggiati per la massima categoria: gli atleti si sono dovuti cimentare ...

Internazionale di Pattinaggio a rotelle di domenica 27 maggio - le modifiche alla circolazione : L'Aquila - Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila rende noto che in occasione degli “Internazionali d’Italia Open” di pattinaggio, in programma domenica 27 maggio sul circuito cittadino di viale Corrado IV, saranno apportate rilevanti modifiche alla circolazione veicolare. Il campo di gara, ove sarà in vigore il divieto di transito dalle 7 alle 18 di domenica 27 maggio, interesserà viale Corrado IV nel tratto compreso tra le ...

Noemi Perosillo campionessa italiana di Pattinaggio artistico a rotelle : ... Noemi è anche un ottima studentessa presso la facoltà di Scienza dell'Alimentazione a Firenze, ma nonostante tutto, Noemi ha saputo mettere a frutto tutte le sue indubbie qualità tecniche ed ha ...

Pattinaggio artistico a rotelle - bilancio positivo per il sistema Rollart all’International German Cup. Nicola Genchi : “Entusiasmo da tutte le nazioni” : L’edizione 2018 dell‘international German Cup di Pattinaggio artistico a rotelle è stata un importantissimo test per atleti e giudici al fine di sondare gli sviluppi del nuovo sistema di punteggio Rollart, utilizzato in tutte le gare della specialità del libero che verrà applicato in via definitiva a partire dall’anno prossimo. Contattato telefonicamente, l’ideatore e responsabile delle giurie internazionali Nicola Genchi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi incanta Friburgo. Alessandro Amadesi conquista il secondo posto : Dopo una maratona sportiva di ben tredici ore si è conclusa sabato presso Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella rassegna, interamente valutata per la specialità del libero con il nuovo sistema di punteggio Rollart (in vigore in modo definitivo dal prossimo anno), la nazionale italiana ha ben figurato ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi al comando dopo lo short. Terza posizione per Alessandro Amadesi : Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) sta ospitando questa settimana L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Per la prima volta, per quanto concerne la specialità del libero, tutte le gare in programma si stanno svolgendo esclusivamente con il nuovo sistema di punteggio Rollart. Nello short program della categoria individuale femminile si ...

alpe cimbra - tn - * CAMPIONATI ITALIANI DI Pattinaggio ARTISTICO A ROTELLE : Al via i preparativi - : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla FisrTv mentre si potranno seguire sul sito e sui social FISR tutte le gare ed i risultati della manifestazione.