Passa a Tim | offerte da 20GB e chiamate incluse da 7€ al mese

Annega nel sottoPassaggio allagato - le ultime parole alla mamma : 'Ho paura di morire qui' : Tragedia del maltempo la scorsa notte nel Canavese tra Feletto e Rivarolo. Un uomo di 51 anni è morto Annegato in un sottopasso che si è allagato a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla ...

Annega nel sottoPassaggio allagato dal temporale - le ultime parole alla mamma : 'Ho paura di morire qui' : Un uomo di 51 anni residente a Favria, Guido Zabena, è morto nella notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo. L'operaio, che stava tornando a casa dopo il lavoro, è ...

Cessione Milan - nuovo colpo di scena : le ultime sul Passaggio a Commisso : Cessione Milan – Il Milan si prepara per la prossima stagione, il club attento sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa ma a tenere banco è soprattutto il futuro del club e la trattativa con Rocco Commisso. Dopo la frenata delle ultime ore adesso sembra che la trattativa si sia riaperta su basi però del tutto nuove. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’ infatti, il magnate di origine calabrese avrebbe cambiato la ...

Francesca Cipriani si è rifatta di nuovo il seno : "Sono Passata da una settima all'ottava" : Ancora un intervento al seno per Francesca Cipriani. La showgirl è passata da una settima misura a un’ottava, come ha confessato lei stessa in un’intervista al settimanale DiPiù. ...

Offerte winback e Passa a TIM da 7 euro e 50GB : Nuove e rinnovate piani tariffari per nuovi clienti e vecchi clienti che vogliono passare a TIM di Luglio 2018. Ecco le tariffe da 7 euro al mese e fino a 50GB di Internet TIM attacca iliad: 7 euro al mese possono bastare? TIM rilancia ed aggiorna diverse promozioni winback che abbiamo visto e rivisto negli ultimi […]

Bruno Binasco è morto suicida/ Ultime notizie - il suo Passato giudiziario : da Mani Pulite al Sistema Sesto : Bruno Binasco è morto suicida: Ultime notizie, il manager di 73 anni è stato rinvenuto senza vita a Tortona, è stato coinvolto in Tangentopoli. Trovato un biglietto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:11:00 GMT)

India - piccolo aereo precipita a Mumbai : 5 morti - anche un Passante tra le vittime (VIDEO) : Un aereo dalle piccole dimensioni è precipitato a Mumbai nella mattinata di oggi 28 giugno mentre si trovava in fase di atterraggio. Il fatto è avvenuto appena sopra il centro abitato di Mumbai, causando diversi morti. Attualmente si parla di 5 decessi, che comprenderebbero due piloti e i due passeggeri che si trovavano sopra il mezzo. Il quinto malcapitato pare sia un passante che stava camminando a terra quando l'aereo è precipitato, ...

Sgarbi : 'Berlusconi? Le europee - l'ultimo Passaggio della sua vita politica' : Sgarbi: 'Grillini ossessionati dai vitalizi, se ne pentiranno. Però l'idea di Di Maio sui 30 minuti di internet gratis la condivido' Vittorio Sgarbi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, ...

Tim Cook - CEO di Apple : 'Non volevamo che la gente Passasse tanto tempo sull’iPhone' : Non avremmo voluto che la gente usasse così tanto i cellulari, sono state le parole con cui il Ceo della Apple, Tim Cook, ha sottolineato l'uso anomalo dei dispositivi telefonici durante la conferenza di Fortune, che si è tenuta nella citta' di San Francisco. E' insolito che il numero uno di una delle maggiori aziende produttrici di smartphone critichi l'uso improprio dei propri prodotti [VIDEO] e la sua posizione ci deve far riflettere. ...

