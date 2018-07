PARTECIPAZIONE AL CONCORSO UN VINO PER BORSELLINO ENTRO IL 9 LUGLIO

Concorso pubblico società Anas : domanda di PARTECIPAZIONE entro il 3 luglio 2018 : La Societa' Anas S.p.A. ha bandito un Concorso pubblico , per l'assunzione con un contratto occupazionale a tempo determinato, di personale professionale in qualita' di Ispettore di Cantiere, da dislocare nelle aree coordinamenti territoriali. Bando di Concorso a luglio 2018 La risorsa ricercata ha il compito di collaborare con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza delle attivita' conformi alla legge secondo le disposizioni decretate nel ...

Concorso 967 posti Inps - entro oggi la domanda di PARTECIPAZIONE : Scade oggi alle 16 il termine per presentare la propria candidatura al Concorso 967 posti Inps per consulente Protezione sociale (Scarica il bando). Ricordiamo che per inviare la domanda i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti. Oltre a quelli generici per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario il possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S) ingegneria gestionale (LM-31 o ...