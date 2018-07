Parma-Inter | novità importanti dal fronte Trezeguet

AL DSEVOD ALLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL Parma SUMMER CAMP AL TARDINI - GUEST STAR IL FUTBOL CAMP 14 DI SALSOMAGGIORE " LA VIDEO CRONACA E LE INTERVISTE : Leggi tutto L'articolo AL DSEVOD ALLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PARMA SUMMER CAMP AL TARDINI, GUEST STAR IL FUTBOL CAMP 14 DI SALSOMAGGIORE " LA VIDEO CRONACA E LE INTERVISTE sembra essere il primo su ...

Parma - Faggiano allo scoperto : i tanti affari con l’Inter ed il nuovo portiere : Il ds del Parma Faggiano, ha parlato delle ultime novità di calciomercato relative al club ducale, alle prese con diverse trattative Il ds del Parma Faggiano, è stato interpellato da Skysport in merito ad alcune trattative di calciomercato in ballo nelle ultime ore con l’Inter. Il dirigente ha fatto il punto dopo l’uscita dalla sede nerazzurra: “Dimarco? Siamo al traguardo, non penso ci siano problemi. Su Biabiany stiamo ...

LA PRIMA GIORNATA DELLA 2SETTIMANA DEL Parma SUMMER CAMP AL TARDINI - VIDEO CRONACA E INTERVISTA AL COORDINATORE PERRONE - : Leggi tutto L'articolo LA PRIMA GIORNATA DELLA 2SETTIMANA DEL PARMA SUMMER CAMP AL TARDINI , VIDEO CRONACA E INTERVISTA AL COORDINATORE PERRONE, sembra essere il primo su PARMA Calcio 1913....

Parma SUMMER CAMP - LA VIDEO CRONACA DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DELLA 1SETTIMANA AL TARDINI. INTERVISTA AL COORDINATORE PRATICO' : Tutti uniti al centro del CAMPo, […] L'articolo PARMA SUMMER CAMP, LA VIDEO CRONACA DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DELLA 1SETTIMANA AL TARDINI. INTERVISTA AL COORDINATORE PRATICO' sembra essere il primo ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve ed Inter - scatti di Parma - Samp e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia dopo i deferimenti in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul ...

Caso Parma - interviene Tommasi : 'È stato entusiasmante rivedere il Parma tornare in Serie A con merito, è un pò come aspettare la decisione della Var, ma purtroppo il tema è legato a scommesse e squalifiche per illeciti ed è un tema ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

16 maggio : l'Università di Parma celebra l'International Day of Light : Il grande tema della luce permette a diversi settori della società, in tutto il mondo, di partecipare ad attività che dimostrano come la scienza, la tecnologia, l'arte e la cultura possano ...