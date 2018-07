Pakistan | uccisi sei membri delle forze di sicurezza in Belucistan

Pakistan - attentato talebano a Quetta : uccisi tre paramilitari : Almeno tre membri delle forze paramilitari governative sono stati uccisi a Quetta , in Pakistan , quando un loro veicolo è stato attaccato da un commando armato. L' attentato , compiuto nel giorno che ...

Pakistan - uccisi tre militanti sunniti : 3.54 Le forze di sicurezza pachistane hanno ucciso tre militanti appartenenti al gruppo clandestino sunnita Lashkar e Jhangvi, fra cui il responsabile della provincia del Belucistan. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell' esercito (Ispr) il quale ha precisato che in uno scontro a fuoco è morto un colonnello dell'intelligence militare. L'operazione è avvenuta nell'area di Killi Almas, in Belucistan, ed in essa "sono stati uccisi tre ...