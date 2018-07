Padova : calci e pugni alla madre 91enne - carabinieri arrestano la figlia (2) : (AdnKronos) - Immediati i riscontri positivi che in meno di 24 ore registravano gli atti violenti della figlia nei confronti della madre: insulti, manate, spinte, schiaffi e pugni. La povera anziana subiva inerme tale aggressività senza reagire minimamente all’atteggiamento vessatorio della figlia.

Serie B - calciomercato intenso : Padova show - il Foggia ha richieste per un big Video : La Serie B del prossimo anno inizia a prendere forma tra squadre retrocesse dalla Serie A Benevento, Hellas Verona e Crotone e neopromosse dalla Serie C Livorno, Lecce e Padova. Grandi piazze, dunque, sono in arrivo dalle altre categorie, e si prevedono derby importantissimi e sfide molto sentite dalle tifoSerie. Dal possibile ritorno di Bari-Lecce non ancora certo, poiché i biancorossi sono qualificati ai play off e sperano nella promozione nel ...

Olmi - scarpe da calcio esposte a Padova : VENEZIA, 8 MAG - Chiedere le scarpe di un grande regista come Olmi non è cosa semplice o scontata, per di più se si ricevono come risposta le sue vecchie scarpe da calcio, conservate per oltre ...

Padova - porta a casa una studentessa dopo la festa e la stupra : arrestato ex calciatore : Quham Babatunde, ex calciatore nigeriano di 28 anni, lo scorso gennaio avrebbe abusato di una ragazza di 22 anni dopo una serata trascorsa insieme. Gli agenti lo hanno rintracciato in una casa di Mezzavia, nel comune di Due Carrare.Continua a leggere

Padova - 'Ti accompagno a casa in taxi' : ex promessa del calcio stupra ragazza dopo il party : Ha conosciuto una ragazza a una festa, poi l'ha convinta ad entrare nella casa dove era ospite e l'ha violentata . La Squadra mobile ha rintracciato ieri, dopo due mesi dal presunto stupro, Quham ...