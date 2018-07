P T torna giocabile su PC grazie a un fan remake

eurogamer

(Di martedì 3 luglio 2018) Probabilmente sarete in molti a non aver dimenticato P.T., il famoso "playable teaser" dell'ormai defunto Silente Hills di Hideo Kojima, che fu reso disponibile su PS4. P.T., dopo il divorzio tra Kojima e Konami fu rimosso dal PlayStation Store, ma ora,all'opera di uno sviluppatore di soli 17 anni, Qismar, possiamore a giocare nella spaventosa casa con il fanper PC realizzato con Unreal Engine.Come riporta Polygon, la demo per PC è scaricabile attraverso GameJolt e qui in basso potete visionare un filmato dedicato alla build attuale deldi P.T.:Read more…