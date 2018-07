Osteoporosi | il farmaco devastante | fratture vertebrali multiple se viene sospeso

CALVIZIE - IL TRAPIANTO DI CAPELLI RESTA LA SOLUZIONE MIGLIORE/ Farmaco contro l' Osteoporosi cura i follicoli : CALVIZIE , il TRAPIANTO di CAPELLI RESTA la SOLUZIONE MIGLIORE , i dati: una donna su tre e l’80% degli uomini. Un problema che affligge sempre di più, e che si risolve solo in un caso(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:32:00 GMT)

Calvizie - un farmaco per l’Osteoporosi potrebbe risolvere il problema : (Foto: Pixabay) Caso o intuizione? Che sia l’uno o l’altra non ha molta importanza quando scopri qualcosa che potrebbe fare la differenza nella vita delle persone. Ed è quello che è accaduto a Nathan Hawkshaw e ai suoi collaboratori dell’Università di Manchester, che hanno scoperto un possibile meccanismo molecolare implicato nella Calvizie e individuato una molecola in grado di inibirla. Inizialmente studiata per la cura dell’osteoporosi, ...