Opel - I motori della famiglia X si aggiornano

Motori Euro 6d-Temp. Opel è un passo avanti : I fatti di cronaca degli anni passati, che hanno avuto come protagonisti i Motori diesel, hanno accelerato alcune modifiche importanti relativamente alle norme anti-inquinamento che regolano l'omologazione delle ...

