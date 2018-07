OneNote si aggiorna per Winwos 10 con la traduzione in tempo reale e la dettatura del

OneNote si aggiorna : migliorata l’integrazione con le Live Tile [Insider] : Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiorna mento relativa alla UWP ufficiale di OneNote per tutti i PC e tablet Windows 10 registrati al programma Insider nel canale Fast o Skip Ahead. Changelog La nuova versione, numerata 16001.10228.20003.0., introduce alcune novità che vanno a migliorare l’integrazione con le Live Tile : Cliccando sui tre puntini in alto a destra e premendo il pulsante “Aggiungi il riquadro Nuova pagina ...

Vuoi ricevere gli aggiornamenti beta della UWP di OneNote? Adesso non è più necessario essere Windows Insider : Fino ad oggi, per ricevere gli aggiornamenti di anteprima della UWP di OneNote, era necessario essere iscritti obbligatoriamente al programma Insider di Windows 10 nel canale Relelase Preview oppure in quello Fast. Adesso, invece, con la nuova versione dell’app rilasciata nel Microsoft Store poche ore fa, è possibile avere accesso agli aggiornamenti beta semplicemente premendo un pulsate utile per l’iscrizione al programma Office ...