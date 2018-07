Omicidio Alpi-Hrovatin | la Federazione della Stampa italiana continua la battaglia

Omicidio Ilaria Alpi : no all'archiviazione - gip dispone altre indagini : Omicidio Ilaria Alpi: no all'archiviazione, gip dispone altre indagini Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta avanzata dalla procura di Roma concedendo altri 180 per ulteriori accertamenti. Lo scorso 8 giugno, alcune nuove intercettazioni giunte ai pm erano state considerate ...

Ilaria Alpi - è morta la madre Luciana : da 24 anni cercava la verità sull'Omicidio della figlia : E' morta a Roma Luciana Alpi, madre di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa il 20 marco 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme al collega Mirn Hrovatin. Aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale. ...

Ilaria Alpi - morta la madre Luciana : aveva 85 anni. Non ha mai conosciuto la verità sull’Omicidio di sua figlia : E’ morta Luciana Alpi, madre di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa in Somalia il 20 marzo 1994 insieme all’operatore Miran Hrovatin. aveva 85 anni. Non ha mai conosciuto la verità sull’omicidio della figlia, avvenuto ormai 24 anni fa. A dare la notizia il vicedirettore di Rai 1 Andrea Vianello con un tweet: “Non hai mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per Ilaria. Era una combattente piena di dolore ma anche di ...

Omicidio Ilaria Alpi - le tappe di una vicenda lunga 24 anni : Omicidio Ilaria Alpi, le tappe di una vicenda lunga 24 anni La richiesta d’archiviazione delle nuove intercettazioni è l’ultimo episodio di una storia iniziata nel 1994, quando la giornalista fu uccisa a Mogadiscio insieme all'operatore Miran Hrovatin. I due si trovavano in Somalia per seguire la missione Restore ...

Pm : archiviare indagini Omicidio Alpi : 14.14 Il pm di Roma ha ribadito la richiesta di archiviazione al gip per le indagini sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista e l'operatore Tg3 morti il 20 marzo 1994 a Mogadiscio Per il magistrato le intercettazioni giunte dai pm di Firenze nelle scorse settimane sono sostanzialmente irrilevanti e non rappresentano uno spunto solido per nuovi accertamenti. Il gip Fanelli si è riservato la decisione. Davanti al Tribunale ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - “irrilevanti le nuove intercettazioni” : pm chiede archiviazione del fascicolo sull’Omicidio : Giovedì mattina a Latina è stata intitolata una piazza a Ilaria Alpi, simbolo dei tanti giornalisti morti ammazzati senza un colpevole. Questa mattina a Roma la Pm Elisabetta Ceniccola ha ribadito la richiesta di archiviazione per l’indagine sull’omicidio della stessa giornalista del Tg3 e dell’operatore Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. Le nuove intercettazioni giunte dai pubblici ministeri di Firenze sarebbero ...

Ilaria Alpi/ La nuova pista sull'Omicidio della giornalista e di Miran Hrovatin (Chi l'ha visto?) : Ilaria Alpi, a "Chi l'ha visto?" la nuova pista sull'omicidio della giornalista e del cameraman Miran Hrovatin. Emergono nuovi documenti e intercettazioni di alcuni cittadini somali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:49:00 GMT)