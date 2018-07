Olimpiadi | M5s | se saranno a Torino o Milano sarà grazie a nostro governo

Olimpiadi : Comazzi (Fi) - da M5s incoerenza che danneggia territorio : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "Fatico a comprendere l’atteggiamento dei consiglieri regionali del Movimento 5Stelle che, come spesso accade, in Lombardia adottano una linea diversa da quella dei loro colleghi al governo o in altre aree d’Italia". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Itali

Olimpiadi : Comazzi (Fi) - da M5s incoerenza che danneggia territorio : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Fatico a comprendere l’atteggiamento dei consiglieri regionali del Movimento 5Stelle che, come spesso accade, in Lombardia adottano una linea diversa da quella dei loro colleghi al governo o in altre aree d’Italia”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Lombardia, aggiungendo: “La loro scelta di astenersi di fronte a un documento che ...

Olimpiadi : Rozza (Pd) - M5s a governo ma in difficoltà su temi territorio : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato sì al sostegno alla candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali 2026. A renderlo noto è la consigliera regionale del Pd Maria Carmela Rozza, prima firmataria di una mozione sottoscritta da tutto il gruppo Pd e dai Lombardi civici europeisti e votata oggi in Aula da tutti i consiglieri, con l’eccezione del Movimento 5 stelle, che non ha partecipato al ...

Olimpiadi Torino - Appendino : “Saranno senza debito e sostenibili”. Ma le consigliere M5s : “Gestione imbarazzante” : La presentazione del pre dossier per la candidatura di Torino ai Giochi Invernali 2026 continua a creare tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle torinese. Mentre la sindaca Chiara Appendino nel consiglio comunale di oggi ha ribadito l’importanza di avere dei Giochi “senza debito e sostenibili”, alcuni consiglieri di maggioranza continuano ad essere molto critici: “Mi auguro che il Cio e il Coni non scelgano Torino” commenta in aula la ...

Olimpiadi 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

Base M5S contro il partito : sì alle Olimpiadi : Gli italiani vogliono che le Olimpiadi invernali del 2026 si svolgano nel nostro paese. E, dovendo scegliere, preferirebbero , a maggioranza, che vedessero la loro sede principale a Torino. In questi ...

Olimpiadi - ad Appendino l’ok dei vertici M5S. Ma non ha i numeri in Comune : “Vado avanti” : Chiara Appendino è a un bivio: tirare dritto, insistere nel progetto di candidare Torino alle Olimpiadi invernali del 2026, fortemente osteggiato da gran parte del Movimento 5 Stelle di Torino, oppure riaprire il dibattito, come le chiedono i suoi consiglieri comunali, valutando anche l’opportunità di ritirare la candidatura....

Olimpiadi : Bond (Fi) - liti M5S- Lega non ostacolino Cortina - io sto con Zaia : Belluno, 26 giu. (AdnKronos) – ‘Le liti di governo tra Movimento 5 Stelle, che vuole Torino, e una parte della Lega, che preferisce Milano, non devono ostacolare il percorso dell’unica, vera, candidata montana alle Olimpiadi 2026, Cortina d’Ampezzo. In questa battaglia, io sto con Luca Zaia”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la spaccatura del Governo sul nome da proporre al CONI per i giochi ...

Olimpiadi TORINO 2026 - SINDACO APPENDINO MINACCIA ORA MI DIMETTO/ I motivi del no dei consiglieri M5s : OLIMPIADI TORINO 2026, APPENDINO MINACCIA "ora mi DIMETTO": lite nella notte tra SINDACO e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Emergono nuovi dettagli sulla bufera nata nel Movimento 5 Stelle di TORINO. Chiara APPENDINO punta alle OLIMPIADI 2026, una riedizione rispetto a quelli del 2026, ma alcuni consiglieri sono contrari.