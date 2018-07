Olimpiadi invernali 2026 a Cortina d' Ampezzo | inizia ufficialmente la corsa

Olimpiadi invernali 2026 – Cortina ci crede : presentato oggi il dossier di candidatura : Olimpiadi Invernali 2026: il Comune di Cortina ha presentato oggi il dossier per la candidatura Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via Pec dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della ”Perla delle Dolomiti” a essere designata sede tra otto anni dei Giochi ...

Cortina d’Ampezzo è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 : Dalle ore 10:30 di oggi Cortina d’Ampezzo è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: è stato notificato a quell’ora via PEC dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della ‘Perla delle Dolomiti’ a essere designata sede tra otto anni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riproponendo insieme il Veneto e il Trentino Alto Adige come culla degli sport ...

Alla fine Torino ha deciso di candidarsi a ospitare le Olimpiadi invernali : Alla fine Torino si candida ai Giochi Olimpici invernali del 2026. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino durante la seduta del Consiglio Comunale del 2 luglio: la decisione della prima cittadina del capoluogo piemontese smuove una situazione che si era arenata all’inizio della scorsa settimana, mettendo anche a rischio la tenuta della sua maggioranza (dei dissidi interni al gruppo grillino torinese avevamo parlato qui). ...

Olimpiadi invernali Torino 2026 : il Movimento 5 stelle (ancora una volta) non è convinto : Olimpiadi invernali Torino 2026: il Movimento 5 stelle ha discusso oggi del possibile svolgimento della competizione in terra torinese Resta divisa la maggioranza pentastellata torinese sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo le comunicazioni della prima cittadina, Chiara Appendino, che ha confermato che domani la Città invierà a Governo e Coni il pre dossier, i consiglieri dissidenti che già una settimana fa si erano ...

Olimpiadi invernali 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

Torino candidata alle Olimpiadi invernali del 2026 - : Via libera alla presentazione del dossier olimpico. Decisione raggiunta nel corso dell'ennesimo vertice tra la sindaca Chiara Appendino e la maggioranza pentastellata. Mediazione decisiva di Di Maio

Milano - Olimpiadi invernali : i Giochi della Lega sulla Mi-To : «Vinca il migliore», dice Matteo Salvini, che da vicepremier non si sbilancia. «Il governo si pronuncerà presto», promette Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con ...

Olimpiadi invernali 2026 : Appendino contro tutti : La sindaca ha contro la maggioranza dei consiglieri M5s. Oggi sarà a Roma per lillustrare i punti a favore della sua città a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con ...

Olimpiadi invernali 2026 - lite tra la sindaca Appendino e i consiglieri del M5s : "Se continuate così vi mando tutti a casa" : Solo che molti amministratori di Torino, compresa la sindaca, hanno capito che l'economia gira se c'è lavoro e quindi si bandiscono appalti. Secondo indiscrezioni di stampa riportate sulle pagine ...

Olimpiadi invernali a Torino - Appendino rilancia e minaccia le dimissioni. Toninelli la appoggia : ‘Proposta migliore di Milano’ : E’ il giorno della presentazione di un primo dossier al sottosegretario del governo Giancarlo Giorgetti, ma il pensiero di Chiara Appendino non potrà non essere rivolto a Torino, dove all’interno della sua maggioranza sempre più consiglieri si dicono contrari ai metodi con cui la sindaca affronta la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Fino all’una di notte gli eletti del Movimento 5 stelle, la sindaca e ...

Olimpiadi invernali 2026 - il sottosegretario Giorgetti : 'La decisione a brevissimo' : 'Sulle Olimpiadi il governo parlerà presto e parlerà chi deve parlare. Tutti ovviamente hanno speranze e auspici però sappiamo che dobbiamo prendere una decisione a breve, ci confronteremo e a ...

Olimpiadi invernali 2026 - il ministro Toninelli convinto : “non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...