Olimpiadi : Comune Cortina ha presentato dossier per candidarsi ai Giochi 2026 : Cortina, (Bl), 3 lug. (AdnKronos) – Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via Pec dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della ‘Perla delle Dolomiti” a essere designata sede tra otto anni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riproponendo insieme il Veneto e ...

Olimpiadi : Comune Cortina ha presentato dossier per candidarsi ai Giochi 2026 (2) : (Bl) – Secondo i promotori della candidatura di Cortina l’obiettivo strategico è quello di riportare la montagna del Veneto e del Trentino Alto Adige al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese e dell’Europa, consolidando il riconoscimento di questo territorio come ‘hub europeo degli sport invernali”. Una macro-regione, si legge nel dossier, che vuole rafforzare l’immagine delle Dolomiti nel ...

Olimpiadi : Comune Cortina ha presentato dossier per candidarsi ai Giochi 2026 (3) : (Bl) – A settant’anni esatti da quando la bandiera a cinque cerchi sventolò in questa splendida conca, oggi è stato presentato un masterplan che coinvolge un intero territorio dolomitico, che punta sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale per dimostrare come sia concretamente possibile conciliare standard organizzativi elevati con la delicata unicità di un territorio appartenente alla lista dei patrimoni ...

Olimpiadi : Comune Cortina ha presentato dossier per candidarsi ai Giochi 2026 (4) : (Bl) – Le tre località cluster di Cortina (che ospiterà le discipline dello sci alpino, free style, snowboard, bob, skeleton, slittino, curling), Val di Fiemme/Pinè (sci nordico, salto e combinata nordica, pattinaggio di velocità), Bolzano/Merano (hockey, pattinaggio di figura, short track, biathlon ad Anterselva), consentono di concentrare le sedi competitive e non competitive in un raggio estremamente ridotto: addirittura ...

Olimpiadi : Comune Cortina ha presentato dossier per candidarsi ai Giochi 2026 (5) : (Bl) – Quanto al lascito, alla ‘legacy”, dell’appuntamento del 2026, per la prima volta in Italia sarà costituito un Comitato Strategico già in questa fase di candidatura. Non possono esserci Giochi di successo, senza una ricaduta duratura sul territorio. Gli interventi attivati in via sperimentale durante i Giochi che determineranno effetti positivi sui servizi per i cittadini, saranno poi confermati ...

Olimpiadi 2026 : stasera nuovo vertice in Comune con Di Maio mediatore : L'Appendino può contare sul'appoggio del Movimento a livello nazionale ma i consiglieri comunali sono contrari ai Giochi Invernali -