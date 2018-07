Olimpiadi | Comazzi Fi | da M5s incoerenza che danneggia territorio

liberoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "Fatico a comprendere l’atteggiamento dei consiglieri regionali del Movimento 5Stelle che, come spesso accade, in Lombardia adottano una linea diversa da quella dei loro colleghi al governo o in altre aree d’Italia". Lo afferma Gianluca, capogruppo di Forza Itali