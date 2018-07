Off-road impossibili | l’incredibile impresa del vecchio fuoristrada Toyota VIDEO

Design svedese per l'Off-road : ...di abbigliamento tecnico 'Functional Clothing' di Husqvarna Motorcycles comprende gamma completa di capi di abbigliamento tecnici sviluppata da piloti di motocross ed enduro fra i migliori al mondo. ...

Chevrolet Blazer : ritorna il mitico Off road e sposa le forme della muscle car Camaro [FOTO] : ritorna dopo anni di assenza la mitica Chevrolet Blazer forte di un design decisamente aggressivo e coinvolgente Dopo 13 anni di assenza ritorna il mitico Chevrolet Blazer, icona dei fuoristrada yankee prodotto tra il 1969 e il 2005. La nuova generazione del Blazer si ispira chiaramente alle forme della muscle car Chevrolet Camaro, spece nella zona frontale dove adotta la tipica mascherina che separa i sottili e aggressivi proiettori. Dentro ...

Jeep trionfa negli Off road Magazine Awards : Il marchio Jeep ha affermato ancora una volta la propria fama assicurandosi numerosi riconoscimenti nell’edizione 2018 dei premi assegnati dai lettori della rivista tedesca OFF ROAD Magazine, specializzata in veicoli 4×4 e SUV. Il marchio Jeep ha conquistato due primi posti fortemente ambiti dai 174 modelli in gara, suddivisi in ben 13 diverse categorie, confermando […] L'articolo Jeep trionfa negli OFF ROAD Magazine Awards sembra ...

Opel Grandland X vince l’Off road Award - miglior vettura SUV a due ruote motrici : Della Granland X ne abbiamo parlato più di un anno fa. Intorno a “Lei” solo lodi. Un nuovo Corso, per la Opel – colei che aveva portato i Crossover in Europa (Antara, e ancor prima la Frontera). Opel che acquisita dal Gruppo PSA si stava rinnovando. La Grandland X è stata la prima auto del nuovo Corso. Appena vista ci ha fatto subito un bell’effetto. Tutto poi è stato confermato dalle eccellenti doti stradali e da un ...

A Spello c'è la '4X4 Off Road' : Il sindaco: 'Grande volano per l'economia' Comune di Spello, l'Imu scade il 18 giugno → Potrebbe anche interessarti Città europea dello sport: ufficializzata la candidatura di Orvieto

Off road Award – Trionfa l’Opel Grandland X - sul podio anche il city SUV Crossland X : Il migliore della categoria: Opel Grandland X vince l’Off Road Award. Il trionfo dei SUV Opel: sul podio anche il city SUV Crossland X. Continua l’amore per la famiglia dei SUV Opel: Mokka X ha già conquistato due volte il premio dei lettori Rüsselsheim. Pratica, con tante tecnologie innovative e composta da vari modelli, ognuno con il proprio carattere: questa è la famiglia X di Opel, composta da Grandland X, Crossland X e Mokka X. I SUV di ...

Suv EV Jaguar i-Pace - elettrizzante su strada e in Off-road : ... in quanto primo modello con il giaguaro sul cofano 100% elettrico ad arrivare sui mercati di tutto il mondo. E il debutto dinamico di i-Pace assume dunque un valore tutto particolare in quanto - ...

Auto – Il marchio Jeep® trionfa nell’edizione 2018 degli Off road Magazine Awards : Quattro modelli Jeep® si aggiudicano il podio nell’edizione annuale del premio assegnato dai lettori di OFF ROAD Magazine Il marchio Jeep® ha affermato ancora una volta la propria leggendaria fama assicurandosi numerosi riconoscimenti nell’edizione 2018 dei premi assegnati dai lettori della rivista tedesca OFF ROAD Magazine, specializzata in veicoli 4×4 e SUV. Il marchio Jeep ha conquistato due primi posti fortemente ambiti dai 174 modelli ...

Nissan Navara Off-ROADER AT32 - un pick-up duro e puro per ripulire le spiagge – FOTO e VIDEO : Oggi si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, un patrimonio dell’umanità che purtroppo va difeso dall’umanità stessa. Se così può chiamarsi la causa di oltre otto milioni di tonnellate di plastica che ogni anno finiscono in mare, recando danni gravi e spesso irreparabili all’ecosistema marino. E influendo altrettando negativamente sulla pesca e sul turismo. Un problema di cui si ricomincia a parlare proprio con il ...

Land Rover trasforma in realtà la guida autonoma in Off road [FOTO] : Il Gruppo britannico sta sviluppando veicoli capaci di guida autonoma in fuoristrada, su qualsiasi terreno e in ogni condizione atmosferica CORTEX è il primo progetto al mondo che porterà in fuoristrada i veicoli autonomi, garantendone le piene capacità in ogni condizione, stradale e meteorologica: fango, pioggia, ghiaccio, neve e nebbia. Nell’ambito di questo progetto, è stata approntata una tecnica chiamata “5D” che combina ...

Honda - ecco la nuova gamma Offroad : brillano i CRF : Honda annuncia la gamma offroad 2019, che aggiorna i modelli di punta e introduce due nuovi modelli nella famiglia CRF. dual - Sfruttando la CRF450R come base, la nuova CRF450L ha un telaio e una ...

Tutta nuova la gamma Ktm Offroad" : ... la factory di Mattighofen è famosa in tutto il mondo per le sue moto da cross e da enduro pluricampioni del mondo , Tony Cairoli e la 450 SX-F, tanto per fare un esempio, . Fedele alla sua filosofia ...