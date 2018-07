Obi Mikel - giocato mentre padre rapito : NIZHNY NOVGOROD , RUSSIA, , 3 LUG - Il capitano della Nigeria, John Obi Mikel , martedì scorso ha giocato il decisivo incontro di coppa del mondo contro l'Argentina con l'angoscia per il rapimento del padre a fine di riscatto. Gli era stato però detto di non denunciare il sequestro, altrimenti il genitore sarebbe stato ucciso. La Nigeria ...

Mondiali Russia 2018 - clamorose rivelazioni di Obi Mikel : “hanno rapito mio padre - l’ho saputo prima di giocare contro l’Argentina” : Il giocatore della Nigeria ha saputo del rapimento del padre, adesso liberato, prima di scendere in campo contro l’Argentina Il padre del capitano della nazionale nigeriana, John Obi Mikel, è stato rapito mentre suo figlio stava giocando la Coppa del mondo di calcio in Russia, come svelato dallo stesso calciatore, che ha anche spiegato che suo padre si sta riprendendo con la sua famiglia dopo essere stato liberato dalle autorità. AFP ...